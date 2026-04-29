Zeichen der Anerkennung Nach Unfall in Runkel: Feuerwehr erhält große Spende 29.04.2026, 10:12 Uhr

i René Langrock (Mitte) erhält aus den Händen von Max Stillger (links) und Landrat Michael Köberle einen symbolischen Scheck über 3000 Euro. Max-Stillger-Stiftung

Nach dem tödlichen Unglück in einer Lederfabrik in Runkel erhält die Feuerwehr, die im Einsatz war, ein großes Zeichen der Anerkennung: Die Einsatzkräfte bekommen einen Scheck von der Max-Stillger-Stiftung über 3000 Euro.

Die Max-Stillger-Stiftung hat bei ihrer inzwischen schon traditionellen Spendenfeier im Limburger „Funkerheim“ mehr als 50.000 Euro ausgeschüttet, darunter spontan auch 3000 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Runkel als Anerkennung für ihren Einsatz beim Unglück in der Pelzgerberei Beuleke.







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