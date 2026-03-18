Albert Weil AG gibt Auskunft Nach Unfall in Balduinstein: Arbeitssicherheit im Fokus Johannes Koenig 18.03.2026, 08:00 Uhr

i Schon im vergangenen Herbst fanden ausgedehnte Betonierungsarbeiten auf der Lahnbrücke in Balduinstein statt. Nun ereignete sich dort ein Arbeitsunfall. Johannes Koenig (Archiv)

Auf der Brückenbaustelle in Balduinstein gab es einen Arbeitsunfall. Wie gut vorbereitet sind die Bauarbeiter dort für solche Fälle? Über Sicherheitsmaßnahmen und Schulungen spricht die Pressesprecherin der betroffenen Bauunternehmung Albert Weil AG.

Vergangene Woche ereignete sich auf der Baustelle der Bauunternehmung Albert Weil AG an der neuen Lahnbrücke (K25) in Balduinstein ein Arbeitsunfall. Ein mit zwei Männern besetzter Personenkorb löste sich von einer Hebebühne und fiel laut Polizeiangaben rund vier Meter in die Tiefe.







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