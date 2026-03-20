Hauptausschuss beriet Nach Todesfällen: Mehr Defibrillatoren für Lahnstein Tobias Lui 20.03.2026, 15:00 Uhr

i In Deutschland erleiden jährlich etwa 70.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. In Lahnstein möchte man die Notfallversorgung verbessern. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

In Deutschland erleiden jährlich etwa 70.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das entspricht rechnerisch etwa 370 Fällen pro Tag. In Lahnstein möchte man die Notfallversorgung verbessern.

Es ist eine Horrorvorstellung, die in den vergangenen Wochen in der Region gleich mehrfach traurige Realität wurde: Eine Person bricht beim Sport zusammen und verstirbt wenig später. So geschehen zum Beispiel bei einem Hallenfußballturnier in Lahnstein Ende Januar.







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