Hauptausschuss beriet
Nach Todesfällen: Mehr Defibrillatoren für Lahnstein
In Deutschland erleiden jährlich etwa 70.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand.
In Deutschland erleiden jährlich etwa 70.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. In Lahnstein möchte man die Notfallversorgung verbessern.
Sina Schuldt. picture alliance/dpa

In Deutschland erleiden jährlich etwa 70.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das entspricht rechnerisch etwa 370 Fällen pro Tag. In Lahnstein möchte man die Notfallversorgung verbessern.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine Horrorvorstellung, die in den vergangenen Wochen in der Region gleich mehrfach traurige Realität wurde: Eine Person bricht beim Sport zusammen und verstirbt wenig später. So geschehen zum Beispiel bei einem Hallenfußballturnier in Lahnstein Ende Januar.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren