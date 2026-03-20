In Deutschland erleiden jährlich etwa 70.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das entspricht rechnerisch etwa 370 Fällen pro Tag. In Lahnstein möchte man die Notfallversorgung verbessern.
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Es ist eine Horrorvorstellung, die in den vergangenen Wochen in der Region gleich mehrfach traurige Realität wurde: Eine Person bricht beim Sport zusammen und verstirbt wenig später. So geschehen zum Beispiel bei einem Hallenfußballturnier in Lahnstein Ende Januar.