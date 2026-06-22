Weinähr nach dem Unwetter Nach Schlammflut kämpft Weinhaus um seine Existenz Mira Zwick 22.06.2026, 16:00 Uhr

i Vor zwei Jahren hat Gökhan Karakayali (links) das Weinhaus Treis gekauft. Er führt es zusammen mit seiner Schwester Leyla Sözen und seinem Bruder Tahsin Karakayali. Nach diesen Ereignissen weiß er noch nicht, wie es weitergehen soll. Nur Aufgeben ist keine Option. Mira Zwick

Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich ein Unwetter in eine Bedrohung für die Existenz einer Weinährer Familie. Schlamm und Wasser drangen bis in Hotelzimmer und Küche des Weinhauses Treis vor. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht von der Lage.

„Es fing bloß mit Regen an und einem Rinnsal, das am Haus vorbeilief. Doch binnen weniger Minuten entwickelte sich eine Matschwelle, die durch den Ort rollte“, erinnert sich Nicole Schliemann an den vergangenen Freitagnachmittag zurück, als ein Unwetter über den Rhein-Lahn-Kreis zog.







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