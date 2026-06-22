Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich ein Unwetter in eine Bedrohung für die Existenz einer Weinährer Familie. Schlamm und Wasser drangen bis in Hotelzimmer und Küche des Weinhauses Treis vor. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht von der Lage.
Lesezeit 4 Minuten
„Es fing bloß mit Regen an und einem Rinnsal, das am Haus vorbeilief. Doch binnen weniger Minuten entwickelte sich eine Matschwelle, die durch den Ort rollte“, erinnert sich Nicole Schliemann an den vergangenen Freitagnachmittag zurück, als ein Unwetter über den Rhein-Lahn-Kreis zog.