Nach fast 40 Jahren bekommt der Braubacher Zahnarzt Wolfgang Gasteyer die Kündigung für seine Praxis im ehemaligen Krankenhaus. Die Kirche argumentiert mit Sanierungsbedarf. Doch was bedeutet das für die übrigen Wohnungsmieter im Haus?
Sanierungsbedürftige Schäden vor allem im Keller und Erdgeschoss lautet die Diagnose, doch welche Sanierungsmaßnahmen letztlich notwendig sein werden, stehe noch nicht endgültig fest, antwortet die evangelische Kirche Rhein-Lahn auf Nachfrage unserer Zeitung.