Unfall bei Diez Nach Pkw-Absturz: Geraten Autos öfter auf Radwege? Johannes Koenig 16.03.2026, 18:00 Uhr

i Hinter der Einmündung der Oranisteiner Brücke auf die Koblener Straße in Diez beginnt der schmale Fußgänger- und Radweg auf dem sich ein Pkw „verirrte". Johannes Koenig

Der Unfall war spektakulär: Ein Pkw geriet in Diez auf einen Radweg und stürzte beinahe in die Lahn. Wie sicher sind nun Radwege und wie kann man solche Vorfälle verhindern? Antworten hat Robert Wöhler, Geschäftsführer des ADFC Rheinland-Pfalz.

Es ist der Albtraum jedes Fahrradfahrers und Fußgängers: Ein Pkw kommt einem auf dem Fahrradweg entgegen und man steckt ohne Möglichkeiten zum Ausweichen zwischen Leitplanke und steiler Böschung fest. So dramatisch wurde es beim Unfall vergangene Woche auf der Koblenzer Straße zwischen Diez und Aull glücklicherweise nicht, da sich zum Zeitpunkt des Unfalls nur der Pkw der Unfallverursacherin auf dem Fuß- und Radweg befand.







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