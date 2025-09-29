Die Insolvenz des MVZ Galeria Med sorgt im Rhein-Lahn-Kreis für Unsicherheit. Doch die Kassenärztliche Vereinigung hat kurzfristig für Nastätten eine Zwischenlösung verwirklichen können. Auch für St. Goarshausen gibt es gute Nachrichten.
Am 10. September ist das Insolvenzantragsverfahren für das MVZ Galeria Med mit Sitz in Neuwied eröffnet worden, das neben anderen, auch Standorte in Nastätten und St. Goarshausen unterhält. Nach Informationen unserer Zeitung standen schon zuvor Patienten immer mal wieder vor verschlossenen Praxistüren, und die Praxen waren telefonisch nicht zu erreichen.