Hausärztemangel an Rhein-Lahn Nach MVZ-Insolvenz: KV zieht Notfallplan für Nastätten 29.09.2025, 18:00 Uhr

i Nach Insolvenz des MVZ Galeria Med und Schließung der Praxis in Nastätten und St. Goarshausen werden ab 1. Oktober Patienten ohne Hausarzt mittwochs in einer Mobilen Arztpraxis behandelt, die an diesem Tag Station am Nastätter Bürgerhaus macht. picture alliance/dpa/Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz/Anja Kibies

Die Insolvenz des MVZ Galeria Med sorgt im Rhein-Lahn-Kreis für Unsicherheit. Doch die Kassenärztliche Vereinigung hat kurzfristig für Nastätten eine Zwischenlösung verwirklichen können. Auch für St. Goarshausen gibt es gute Nachrichten.

Am 10. September ist das Insolvenzantragsverfahren für das MVZ Galeria Med mit Sitz in Neuwied eröffnet worden, das neben anderen, auch Standorte in Nastätten und St. Goarshausen unterhält. Nach Informationen unserer Zeitung standen schon zuvor Patienten immer mal wieder vor verschlossenen Praxistüren, und die Praxen waren telefonisch nicht zu erreichen.







Artikel teilen

Artikel teilen