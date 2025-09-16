Nach der Zwangspause durch den Mauereinsturz soll die Sanierung der historischen Aartreppe am Ernst-Scheuern-Platz in Diez fortgesetzt werden. Der Stadtrat vergab dazu bei seiner jüngsten Sitzung einen Auftrag in Höhe von knapp 82.000 Euro.

Viel los am Ernst-Scheuern-Platz in Diez: Blickfang für Passanten ist dort vor allem der große Umbau des Volksbankgebäudes mit seinen Absperrungen, Müllcontainern und Maschinen. Die Arbeiten dort sollen bis Mitte nächsten Jahres beendet werden. Etwas in Vergessenheit geraten war dagegen die ebenfalls schon länger geplante und auch bereits vorbereitete Inwertsetzung der Aarufermauer zwischen Ernst-Scheuern-Platz und dem Marktplatz. Die war aber nun erneut Thema auf der jüngsten Sitzung des Diezer Stadtrats.

Es geht dabei um insgesamt etwa 200.000 Euro teure Arbeiten, die die über 300 Jahre alte Treppenanlage runter zur Aar wieder für die Öffentlichkeit erlebbar machen und beide Uferseiten aufwerten soll. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Leader-Programms, das 70 Prozent der Kosten übernimmt. Zum Stocken kamen die Arbeiten aber bereits Anfang Mai, als beim Entfernen von Anlandungen und Knöterich im Mauerwerk die historische Aarmauer teilweise einstürzte. Inzwischen sind Teile der damals beschädigten Mauer schon wieder überwachsen.

Erste Untersuchungen nach dem Mauereinsturz hatten ergeben, dass die in der Nähe liegenden Versorgungsleitungen unbeschädigt geblieben waren. Es folgten weitere geologische und statische Untersuchungen und es entstand der Plan, das Mauerloch mit Naturstein und Beton zu verfüllen. Da sich die Mauer in Teilen bereits unter der Gewichtslast nach außen gewölbt hatte, soll sie außerdem durch eine Stützmauer stabilisiert werden. Letztere wird dann optisch an den übrigen Teil angepasst, so die Idee.

Große Preisdifferenz bei Auftragsangeboten

Da die Gewässerunterhaltungspflicht der Aar beim Land Rheinland-Pfalz liegt, wird die Reparatur des Mauerlochs durch die SGD Nord durchgeführt. Die übrigen Arbeiten an der restlichen Ufermauer liegen dagegen nach wie vor in der Verantwortung der Stadt, die nun auch unter einem gewissen Zeitdruck steht, da die Leader-Mittel eigentlich bis Oktober eingesetzt werden sollten. Allerdings wurde wohl bereits kurz nach dem Mauereinsturz signalisiert, dass man wegen „höherer Umstände“ in dem Fall wohl Nachsicht üben werde und die Fördermittel auch noch später zur Verfügung stehen.

Um die Arbeiten nun aber auf den Weg zu bringen, diskutierte der Rat die Auftragsvergabe für die Sanierung der übrigen Ufermauer und der Oberflächen. Sechs Angebote wurden dazu laut Beschlussvorlage bis Ende Juli form- und fristgerecht eingereicht. Die Kostenschätzung der Verwaltung lag vorab bei 98.365,23 Euro. Das günstigste Angebot reichte die Firma Gartenbau Heiko Grünewald mit einem Preis von 81.715,78 Euro ein. Das kostspieligste Angebot lag dagegen bei 228.000,42 Euro. Ein Unterschied, der auch den Stadträten bei der Beratung auffiel. Bei früheren Auftragsvergaben kamen solche Preisdifferenzen unter anderem zustande, wenn ein Bieter deutlich mehr Arbeitsschritte für einen Auftrag einkalkulierte. Der Stadtrat hat den Auftrag an den günstigsten Anbieter vergeben: die Firma Gartenbau Heiko Grünewald.