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Nach „Lahnstein Treff“ ist vor dem „Lahnstein Treff“
Der jüngste „Lahnsteiner Treff“ vor dem Nassau-Sporkenburger Hof war ein großer Erfolg und sorgte für strahlende Gesichter bei d
Der jüngste „Lahnsteiner Treff“ vor dem Nassau-Sporkenburger Hof war ein großer Erfolg und sorgte für strahlende Gesichter bei den Veranstaltern.
Tobias Lui

Seit einigen Jahren geht man in Lahnstein in Sachen Theater einen neuen Weg: Viele Gastspiele, kein eigenes Ensemble – und Veranstaltungen, die man gemeinhin nicht mit einem reinen Theaterbetrieb in Verbindung bringt. Das Konzept kommt an.

Lesezeit 2 Minuten
Noch Tage später schwärmten die Besucher vom Gesamtpaket, das vor dem Theater in Lahnstein geboten wurde: Bei Bier, Wein und Signature-Drink „Lahn Spritz“, dazu leckere italienische Antipasti und Pizza, die frisch aus dem Ofen serviert wurde, amüsierten sich Hunderte Besucher: Der jüngste „Lahnsteiner Treff“ vor dem Nassau-Sporkenburger Hof war ein großer Erfolg und sorgte für strahlende Gesichter bei den Veranstaltern.
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