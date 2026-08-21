Zufriedener Blick zurück Nach „Lahnstein Treff“ ist vor dem „Lahnstein Treff“ Tobias Lui 21.08.2026, 08:00 Uhr

i Der jüngste „Lahnsteiner Treff“ vor dem Nassau-Sporkenburger Hof war ein großer Erfolg und sorgte für strahlende Gesichter bei den Veranstaltern. Tobias Lui

Seit einigen Jahren geht man in Lahnstein in Sachen Theater einen neuen Weg: Viele Gastspiele, kein eigenes Ensemble – und Veranstaltungen, die man gemeinhin nicht mit einem reinen Theaterbetrieb in Verbindung bringt. Das Konzept kommt an.

Noch Tage später schwärmten die Besucher vom Gesamtpaket, das vor dem Theater in Lahnstein geboten wurde: Bei Bier, Wein und Signature-Drink „Lahn Spritz“, dazu leckere italienische Antipasti und Pizza, die frisch aus dem Ofen serviert wurde, amüsierten sich Hunderte Besucher: Der jüngste „Lahnsteiner Treff“ vor dem Nassau-Sporkenburger Hof war ein großer Erfolg und sorgte für strahlende Gesichter bei den Veranstaltern.







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