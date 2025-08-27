Kein weiterer Lärmschutz entlang der Bahnstrecke in St. Goarshausen: Die Nachricht seitens der Deutschen Bahn sorgte zuletzt gelinde gesagt für Unmut – nicht nur bei den betroffenen Anwohnern, sondern weit über die Ortsgrenzen hinaus. Denn das Vorhaben, weitere knapp 600 Meter zusätzliche Lärmschutzwand im Rahmen des freiwilligen Lärmschutzprogramms „Leiseres Mittelrheintal“ in St. Goarshausen zu errichten und dessen Planung inzwischen seit mehr als zehn Jahren läuft, wurde kurzfristig und unerwartet abgesagt. Nun meldet sich auch die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn zu Wort und stellt klare Forderungen an die Deutsche Bahn und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, denn „die Entscheidung sorgt bei den Anwohnern für massive Frustration und Enttäuschung: Seit Jahren hoffen sie auf wirksamen Lärmschutz, doch nun bleibt diese Perspektive aus“, schreibt die BI in ihrer Pressemitteilung.

Begründung der Bahn: Technische Hürden und Kosten

Auch der Stadtrat von St. Goarshausen hat sich in der vergangenen Woche tief enttäuscht über das Aus für den Lärmschutz gezeigt. Das Gremium verständigte sich darauf, eine Protestnote an das Bundesverkehrsministerium zu schicken. Indes hat Verbandsgemeindebürgermeister Mike Weiland eine erste Antwort auf sein Schreiben erhalten, das er nach dem verkündeten Aus der Bahn an verschiedene Mitglieder des Beirats Leiseres Mittelrheintal gerichtet hatte. Der Bahnbevollmächtigter Klaus Vornhusen erklärt in einem Schreiben an VG-Bürgermeister die Hintergründe zu der Entscheidung und versuche, die Bahn in ein besseres Licht zu stellen, heißt es aus dem Rathaus. Planungsabläufe für Projekte verliefen immer schrittweise, und so schienen die Schallschutzwände in St. Goarshausen im Rahmen der Genehmigungsplanung noch realisierbar. Erst im nächsten vertiefenden Planungsschritt sei deutlich geworden, dass die baulichen Eingriffe in die Bahnanlagen und Anlagen Dritter erheblich wären und dadurch technisch bedingte Mehrkosten entstehen, die dazu führten, dass die Maßnahmen nicht mehr im Rahmen der Förderrichtlinie des freiwilligen Lärmsanierungsprogrammes umsetzbar seien. „Das ist so weit nichts Neues“, kommentiert Mike Weiland das Schreiben bis dahin.

Das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die seit 2019 teilweise sogar schriftliche Zusagen für Lärmschutz seitens der Bahn vorliegen haben.

Mike Weiland, Bürgermeister der VG Loreley

Doch Vornhusen führt weiter aus, dass entgegen der Aussage des Projektleiters bei einem Vor-Ort-Termin „selbstverständlich auch Alternativen betrachtet wurden“. Aus Weilands Sicht versuche die Bahn nun, sich nach dem Kommunikationschaos vor Ort in ein besseres Licht zu rücken, jedoch ohne Lösung für die betroffenen Bahnanlieger. Denn auch alternative Möglichkeiten zur Gründung der Schallschutzwände wie Flachfundamente, Mikropfahlrückverankerung, Erneuerung der Stützmauer oder Bohrpfahlausführung seien „aufgrund der örtlich begrenzten Platzverhältnisse (Bebauung, Stützwände) sowie geologischer Gegebenheiten leider nicht umsetzen“, heißt es in dem Schreiben der Bahn. Dies bedeute, dass auch der Bau von niedrigeren Schallschutzwänden, die zudem eine geringere schalltechnische Wirkung hätten, auf ähnliche technische Herausforderungen stoßen würde und nicht umgesetzt werden können. Maßnahmen wie Schalldämmmatten seien vom Bund in den Richtlinien des freiwilligen Lärmsanierungsprogramms nicht als förderfähige Maßnahmen hinterlegt und somit im aktuellen Lärmsanierungsprogramm „Leiseres Mittelrheintal“ keine anderen Schallschutzmaßnahmen in St. Goarshausen realisierbar.

„Das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die seit 2019 teilweise sogar schriftliche Zusagen für Lärmschutz seitens der Bahn vorliegen haben“, empfindet Weiland die Antwort. Daher sei es klar, dass man weiter auf all diejenigen, die für die Bundesverkehrswegeplanung zuständig ist, Druck ausüben muss. „Die Bahn muss Verantwortung übernehmen, anstatt auf technische Herausforderungen, den Lärmschutz erschwerende Förderrichtlinien oder sonstige fadenscheinige Argumente zu verweisen“, so Weiland.

Bürgerinitiative fordert klare Maßnahmen

Diese Einschätzung teilt auch die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn (BI). Die Begründung, dass die Maßnahme wegen technischer Herausforderungen und geltender Förderrichtlinien abgesagt wurde, lässt die BI genauso wenig zählen wie der Verweis auf bereits umgesetzte Lärmschutzmaßnahmen wie Schienenstegdämpfer und Schienenschmiereinrichtungen, die nach Meinung der Bürgerinitiative nur einen minimalen Effekt haben: Tag und Nacht müssten die Bürger „weiterhin den Bahnlärm ertragen, während Bahn und Bund sich hinter Bürokratie und Kostenfragen verstecken“. Willi Pusch, Vorsitzender der BI, hat eine klare Haltung dazu, dass erst zum jetzigen Zeitpunkt mit Verweis auf den felsigen Untergrund nicht durchgeführt werden kann: „Das hat man doch auch vor sechs Jahren schon sehen können.“

Forderung an den Bundesverkehrsminister

Ungeachtet dessen stellt die BI klar Forderungen an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, denn: „Die Bürger haben ein Recht auf wirksamen Lärmschutz.“ Schnieder könne kurzfristig Maßnahmen wie eine Zuggeschwindigkeit von 50 km/h im Bereich St. Goarshausen festlegen und müsse sicherstellen, dass die Betroffenen wirksamen Schutz erhalten. „Solange Politik und Bahn keine klare Lösung wie eine neue Gütertrasse außerhalb des Rheintals anstreben, bleiben das Unesco-Welterbetal, der Rheingau und das untere Rheintal weiterhin stark belastet. Daher fordert die BI in einem Schreiben an den Bundesverkehrsminister neben der Geschwindigkeitsbegrenzung die Prüfung und Umsetzung weiterer wirksamer Lärmschutzmaßnahmen, auch über die bisherigen Förderprogramme hinaus, bis langfristige Lösungen realisiert sind sowie transparente Kommunikation ohne verschleiernde Fachbegriffe oder wiederholte „Schritt für Schritt“-Begründungen. „Langfristig bleibt die Planung einer neuen Gütertrasse außerhalb des Mittelrheintals notwendig, um eine dauerhafte Entlastung zu erreichen.“