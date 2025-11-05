Neuer Bauabschnitt begonnen Nach Kritik: Fortschritte beim Glasfaserausbau in Diez 05.11.2025, 10:00 Uhr

i Der Glasfaserausbau ist nun auch in Diez angekommen. Bis zum Sommer sollen die Tiefbauarbeiten beendet sein. Johannes Koenig

Flickwerk und Stolperfallen auf Gehwegen und Straßen: Der Glasfaserausbau in Diez sorgt immer wieder mal für Frust unter Passanten und Anwohnern. Nun gab es im Stadtrat auch mal gute Nachrichten: Der erste Bauabschnitt ist weitgehend fertiggestellt.

Schnelles Internet für Diez: Seit dem Frühjahr 2024 verlegt die Deutsche GigaNetz (DGN) Glasfaserkabel im Stadtbereich, nicht immer zur Freude der Anwohner, die über aufgerissene Gehwege, provisorisch zugeschüttete Gräben und weitere Stolperfallen klagten.







