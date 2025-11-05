Nach Kritik: Fortschritte beim Glasfaserausbau in Diez

Flickwerk und Stolperfallen auf Gehwegen und Straßen: Der Glasfaserausbau in Diez sorgt immer wieder mal für Frust unter Passanten und Anwohnern. Nun gab es im Stadtrat auch mal gute Nachrichten: Der erste Bauabschnitt ist weitgehend fertiggestellt.
Schnelles Internet für Diez: Seit dem Frühjahr 2024 verlegt die Deutsche GigaNetz (DGN) Glasfaserkabel im Stadtbereich, nicht immer zur Freude der Anwohner, die über aufgerissene Gehwege, provisorisch zugeschüttete Gräben und weitere Stolperfallen klagten.