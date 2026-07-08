Nach turbulenten Jahren und einem gelungenen Comeback 2025 kehrt in St. Goarshausen ein Stück Normalität zurück: Rhein in Flammen soll wieder fast so stattfinden wie früher. Doch bei Anreise und Parkplätzen warten neue Herausforderungen.
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Es war ein wildes Auf und Ab in den vergangenen Jahren, was Rhein in Flammen in St. Goarshausen anbetrifft. Und auch 2025 glich der Weg zum Fest noch einem kleinen Krimi: Wird das es nach zwei Jahren Pause endlich wieder stattfinden? Reicht die Zeit aus, ein haltbares Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen?