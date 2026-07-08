Traditionsfest in Loreleystadt
Nach Krisenjahren: Rhein in Flammen fast wie früher
Nach zwei Jahren Pause und einem gelungenen Comeback im vergangenen Jahr will auch dieses Jahr St. Goarshausen wieder bei Rhein
Nach zwei Jahren Pause und einem gelungenen Comeback im vergangenen Jahr will auch dieses Jahr St. Goarshausen wieder bei Rhein in Flammen mit einem eigenen Landprogramm mitfeiern.
Dominik Ketz/Romantischer Rhein Tourismus GmbH

Nach turbulenten Jahren und einem gelungenen Comeback 2025 kehrt in St. Goarshausen ein Stück Normalität zurück: Rhein in Flammen soll wieder fast so stattfinden wie früher. Doch bei Anreise und Parkplätzen warten neue Herausforderungen.

Lesezeit 3 Minuten
Es war ein wildes Auf und Ab in den vergangenen Jahren, was Rhein in Flammen in St. Goarshausen anbetrifft. Und auch 2025 glich der Weg zum Fest noch einem kleinen Krimi: Wird das es nach zwei Jahren Pause endlich wieder stattfinden? Reicht die Zeit aus, ein haltbares Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen?
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