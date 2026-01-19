Präventionsberater gibt Tipps Nach Kontrollen auf B49: Wie verhindert man Einbrüche? Johannes Koenig 19.01.2026, 11:00 Uhr

Schwerpunktkontrollen der Polizeipräsidien Koblenz und Westhessen sorgten kürzlich für Aufmerksamkeit. Grund der Aktion waren steigende Einbruchszahlen. Tipps, wie Privatleute sich absichern können, gibt Polizeihauptkommissar Dietrich Viebranz.

Steigende Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit: Dagegen führten zwischen den Jahren die beiden Polizeipräsidien Koblenz und Westhessen gemeinsam eine länderübergreifende Schwerpunktkontrolle durch. Rund 50 Beamte waren dabei am Parkplatz Görgeshausen der Anschlussstelle A3 und an der B49 bei Beselich im Einsatz.







