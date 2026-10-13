50 Jahre Konzerte auf der Loreley-Freilichtbühne: Die Jubiläumssaison mit zehn Konzerten und insgesamt rund 70.000 Besuchern ist erfolgreich abgeschlossen. Kehrt jetzt Ruhe ein auf Deutschlands schönstem Rockfelsen?
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Das letzte Lied gesungen, der letzte Ton verklungen: Die Jubiläumssaison „50 Jahre Konzerte auf der Loreley-Freilichtbühne“ ist jetzt Geschichte. Nun kommt die Zeit, in der alle Beteiligten durchschnaufen können. Aber auch wenn erst einmal keine Veranstaltungen mehr anstehen, fällt die Freilichtbühne nicht in einen Winterschlaf.