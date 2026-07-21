Aus dem Tiefschlaf von Schreien geweckt: Man kann sich ungefähr vorstellen, wie schrecklich die Brandnacht für die Bewohner des Hauses in der Lahnsteiner Schillerstraße war. Die kämpfen weiter mit den Folgen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Brand in der Niederlahnsteiner Schillerstraße vor einer Woche bleibt das Mehrfamilienhaus unbewohnbar. 18 Menschen waren von der Feuerwehr gerettet worden, darunter zwei Kleinkinder, acht Personen erlitten leichte Verletzungen. Auch drei Katzen und ein Hund wurden befreit.