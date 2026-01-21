Mögliche Gefahrenstellen Nach Glasfaser-Pleite: Wer räumt in Nassau auf? Johannes Koenig 21.01.2026, 09:38 Uhr

i Noch liegen nicht überall Glasfaserkabel unter der Erde. Dennoch stellt sich nach der Pleite von Phoenix Engineering bereits die Frage: Wer bringt das Pflaster und die Straßendecke dort wieder in Ordnung, wo bereits verlegt wurde? Matthias Rietschel. dpa

Wie geht es nun mit dem Glasfassausbau in der VG Nassau weiter und vor allem: Wer behebt die entstandenen Straßenschäden, nachdem die mit den Arbeiten beauftragte Phoenix Engineering GmbH auch ihren letzten Mitarbeitern gekündigt hat?

„Komplett raus“ beim Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis ist die insolvente Phoenix Engineering GmbH. Das bestätigte auch schon vor mehreren Tagen der Pressesprecher des Netzbetreibers Unsere Grüne Glasfaser (UGG), welche die Phoenix Engineering GmbH mit den Verlegearbeiten beauftragt hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen