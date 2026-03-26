Nach der Pleite der Baufirma Phoenix Engineering sorgt der bisher ungeräumte ehemalige Lagerplatz bei der Ortsgemeinde Berg für Unmut. Nun aber scheint ein Dienstleister gefunden worden zu sein.
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Die Insolvenz der Baufirma Phoenix Engineering, die im Auftrag des Glasfaserunternehmens UGG im Rhein-Lahn-Kreis aktiv war, hat viele Folgen. Eine davon ist der „zugemüllte“ Lagerplatz bei der Ortsgemeinde Berg. Als „größte Baustelle“ der Phoenix-Insolvenz hatte ihn bereits der Bürgermeister der VG Nastätten, Jens Güllering, bezeichnet.