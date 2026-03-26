Ortsbesuch von Dienstleiter 
Nach Glasfaser-Pleite: Bewegung auf „Müllplatz“ in Berg
Zu den Hinterlassenschaften von Phoenix Engineerung in Berg gehören auch diese kreuz und quer herumliegenden Straßenabsperrungen
Zu den Hinterlassenschaften von Phoenix Engineerung in Berg gehören auch diese kreuz und quer herumliegenden Straßenabsperrungen.
VG Nastätten/Isabell Schönborn

Nach der Pleite der Baufirma Phoenix Engineering sorgt der bisher ungeräumte ehemalige Lagerplatz bei der Ortsgemeinde Berg für Unmut. Nun aber scheint ein Dienstleister gefunden worden zu sein. 

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Die Insolvenz der Baufirma Phoenix Engineering, die im Auftrag des Glasfaserunternehmens UGG im Rhein-Lahn-Kreis aktiv war, hat viele Folgen. Eine davon ist der „zugemüllte“ Lagerplatz bei der Ortsgemeinde Berg. Als „größte Baustelle“ der Phoenix-Insolvenz hatte ihn bereits der Bürgermeister der VG Nastätten, Jens Güllering, bezeichnet.

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