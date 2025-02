Prügelei am Dom in Limburg Nach Gewalttat greift Polizei durch Stefan Dickmann 11.02.2025, 15:00 Uhr

i Ein Polizist steht auf dem Neumarkt und beobachtet, wie zwei seiner Kollegen zwei Jugendliche kontrollieren, die am öffentlichen WC-Häuschen stehen. Stefan Dickmann

Eine Prügelei von rund 30 Afghanen vor dem Limburger Dom wirkt nach. Doch nicht nur seit dieser Gewalttat kontrolliert die Polizei verschärft in der Limburger Innenstadt. Dabei achtet sie vor allem auf die Einhaltung der Waffenverbotszone. 

An einer Hauswand in der Nähe der evangelischen Kirche am Bahnhof in Limburg kontrollieren Polizisten zwei Männer mit schwarzen Haaren und Vollbärten und daneben vier Jugendliche, die zwischendurch etwas belustigt wirken. Sie können von dort auf den Bahnhofsplatz schauen.

