Thema Sicherheit Nach Felssturz Loreley: Ist auch Bahntunnel in Gefahr? Tobias Lui 20.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Bundesstraße B42 führt am Loreley-Felsen am Rhein entlang. Nach einem Felsabbruch am Loreley-Felsen ist sie auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Frage, die sich eine Bürgerinitiative stellt: Inwiefern ist der Loreley-Eisenbahntunnel der Strecke 3507 betroffen? Thomas Frey/dpa

Aktuell ist die gesamte rechtsrheinische Bahnstrecke gesperrt, mindestens bis Mitte Dezember führt die Bahn eine Generalsanierung durch. Eine Bürgerinitiative fragt nun, ob der Felssturz an der Loreley Auswirkungen auf den künftigen Bahnverkehr hat?

Nach dem Felssturz unterhalb der Loreley ist die B42 in Höhe von St. Goartshausen seit Wochen gesperrt – voraussichtlich bis Mitte November sind Kletterer dabei, lockere Gesteinsbrocken zu lösen und kontrolliert auf die Straße stürzen lassen. Parallel zur Bundesstraße verläuft auch die rechtsrheinische Bahnstrecke.







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