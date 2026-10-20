Aktuell ist die gesamte rechtsrheinische Bahnstrecke gesperrt, mindestens bis Mitte Dezember führt die Bahn eine Generalsanierung durch. Eine Bürgerinitiative fragt nun, ob der Felssturz an der Loreley Auswirkungen auf den künftigen Bahnverkehr hat?
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Nach dem Felssturz unterhalb der Loreley ist die B42 in Höhe von St. Goartshausen seit Wochen gesperrt – voraussichtlich bis Mitte November sind Kletterer dabei, lockere Gesteinsbrocken zu lösen und kontrolliert auf die Straße stürzen lassen. Parallel zur Bundesstraße verläuft auch die rechtsrheinische Bahnstrecke.