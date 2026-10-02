Ende August fielen riesige Felsbrocken auf die B42, seitdem ist die Bundesstraße gesperrt, Autofahrern blüht eine monatelange Sperrung. Mit gutem Grund: Der LBM warnt vor reeller Lebensgefahr. So soll es am Fels nun weitergehen.
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Ein Abgang, den die zuständigen Fachleute so noch nicht gesehen haben: Am 31. August stürzte ein etwa Kleinwagen-großer Fels auf die B42 unterhalb der Loreley. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, doch der Vorfall hat nun weitreichende Konsequenzen vor allem für den Verkehr.