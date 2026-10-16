Kletterer, die – nur am Seil befestigt – lose Blöcke aus dem Fels schlagen: Derzeit gibt es spektakuläre Bilder unterhalb des Loreleyfelsens zu sehen. Nach dem Felssturz an der Loreley laufen hier Räumungsmaßnahmen. Doch Vorsicht ist geboten.
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Gefährliche Arbeiten finden aktuell unterhalb des Loreleyfelsens in Höhe von St. Goarshausen statt: Spezialisten entfernen lose Felsblöcke aus dem Hangbereich – und zwar händisch, mit Hammer und kleinen Brecheisen. Die Bundesstraße 42 (B42) ist aus diesem Grund gesperrt.