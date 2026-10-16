Sperrung der B42 Nach Felssturz besteht Lebensgefahr an der Loreley Tobias Lui 16.10.2026, 06:00 Uhr

i Bauarbeiter bringen auf der Fahrbandecke der B42 am Loreleyfelsen eine Schutzschicht aus Sand auf. Nach dem Felssturz Ende August sollen weitere lockere Felsen gelöst und kontrolliert auf die Straße befördert werden. picturealliance/dpa/Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Kletterer, die – nur am Seil befestigt – lose Blöcke aus dem Fels schlagen: Derzeit gibt es spektakuläre Bilder unterhalb des Loreleyfelsens zu sehen. Nach dem Felssturz an der Loreley laufen hier Räumungsmaßnahmen. Doch Vorsicht ist geboten.

Gefährliche Arbeiten finden aktuell unterhalb des Loreleyfelsens in Höhe von St. Goarshausen statt: Spezialisten entfernen lose Felsblöcke aus dem Hangbereich – und zwar händisch, mit Hammer und kleinen Brecheisen. Die Bundesstraße 42 (B42) ist aus diesem Grund gesperrt.







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