Unfall-Hotspot L318/B54
Nach Diezer Auto-Crashs: Was sagt die Verkehrswacht?
Zwei Stoppschilder haben bisher nicht ausgereicht, Unfälle mit Linksabiegern zu vermeiden.
Johannes Koenig

Nach 12 Unfällen: Die Diezer Einmündung der L318 auf die B54  gilt als Unfallhäufungsstelle. Verschiedene Schritte wurden schon ergriffen, die Stelle zu entschärfen. Tipps zur Unfallvermeidung hat Werner Kraus von der Bezirksverkehrswacht Montabaur.

Zwei Auto-Crashs in den vergangenen zwei Monaten und zwölf Unfälle mit Personenschaden seit 2023 – trotz Stoppschild, Tempo-70-Regelung und eines Linkseinfädelungsstreifens. Die Einmündung der L318 auf die B54 bei Diez gilt als Unfallhäufungsstelle (UHS).

