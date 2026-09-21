Meinung zur VG-Wahl BEN Nach der Wahl ist vor der Wahl Andreas Galonska 21.09.2026, 17:00 Uhr

i Andreas Galonska Jens Weber. MRV

In der Stichwahl zum Bürgermeisteramt in der VG Bad Ems-Nassau setzte sich Oliver Krügel gegen Manuel Minor durch. Dabei wird Krügels Erfahrung den Ausschlag gegeben haben, kommentiert Andreas Galonska.

Oliver Krügel hat sich bei der Stichwahl durchgesetzt und wird neuer VG-Bürgermeister. Bei der Wahlentscheidung dürften für viele Menschen seine Erfahrung als Bad Emser Stadtbürgermeister und seine Arbeit als CDU-Fraktionschef im VG-Rat den Ausschlag für die Stimmabgabe gegeben haben.







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