In der Stichwahl zum Bürgermeisteramt in der VG Bad Ems-Nassau setzte sich Oliver Krügel gegen Manuel Minor durch. Dabei wird Krügels Erfahrung den Ausschlag gegeben haben, kommentiert Andreas Galonska.
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Oliver Krügel hat sich bei der Stichwahl durchgesetzt und wird neuer VG-Bürgermeister. Bei der Wahlentscheidung dürften für viele Menschen seine Erfahrung als Bad Emser Stadtbürgermeister und seine Arbeit als CDU-Fraktionschef im VG-Rat den Ausschlag für die Stimmabgabe gegeben haben.