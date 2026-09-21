Meinung zur VG-Wahl BEN
Nach der Wahl ist vor der Wahl
Andreas Galonska
Andreas Galonska
Jens Weber. MRV

In der Stichwahl zum Bürgermeisteramt in der VG Bad Ems-Nassau setzte sich Oliver Krügel gegen Manuel Minor durch. Dabei wird Krügels Erfahrung den Ausschlag gegeben haben, kommentiert Andreas Galonska.

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Oliver Krügel hat sich bei der Stichwahl durchgesetzt und wird neuer VG-Bürgermeister. Bei der Wahlentscheidung dürften für viele Menschen seine Erfahrung als Bad Emser Stadtbürgermeister und seine Arbeit als CDU-Fraktionschef im VG-Rat den Ausschlag für die Stimmabgabe gegeben haben.
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