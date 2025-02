Parteien im Rhein-Lahn-Kreis Nach der Wahl geht der Blick schon wieder nach vorne Johannes Koenig

Till Kronsfoth 24.02.2025, 20:00 Uhr

i Der Wähler hat entschieden. Am Tag danach startete die politische Aufarbeitung, auch im Rhein-Lahn-Kreis. Uli Pohl

Zwischen Freude und Enttäuschung, Optimismus und Gestaltungswillen sowie der Mahnung zur Eile und Selbstkritik schwankten die ersten Reaktionen und Einordnungen von Parteienvertretern im Rhein-Lahn-Kreis nach der Bundestagswahl.

Die Wahlnacht war lang. Aber bereits am nächsten Tag gab es erste politische Reaktionen im Rhein-Lahn-Kreis, als Vertreter der Kreisverbände die Ergebnisse schon einmal einordneten. Stimmen und Stimmungen fielen dabei unterschiedlich aus. So fuhr die SPD am Sonntagabend lediglich 16,4 Prozent ein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen