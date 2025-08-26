Unverschuldet in Not befindet sich die Marinekameradschaft Admiral Mische aus Lahnstein. Hintergrund ist ein Brand, der die eigenen Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen hat.

i Aktuell wird die Messe Stück für Stück wieder nutzbar gemacht: Alle Bilder und Wappen wurden abgehangen, in der Küche stapeln sich gereinigte folienverpackte Gegenstände. Wolfgang Jäger

Ein brennender Lieferwagen in der Oberlahnsteiner Hochstraße hat Anfang August zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Ursache war Brandstiftung, schon am nächsten Tag konnte die Polizei die mutmaßliche Täterin ermitteln. Der angezündete Lieferwagen brannte lichterloh, die Flammen griffen auch auf ein anderes Fahrzeug über – und auf die „Messe“, also die Räumlichkeiten der Marinekameradschaft Admiral Mischke aus Lahnstein (unsere Zeitung berichtete). Wochen später ist klar: Die Schäden sind größer als gedacht.

Spezialfirma ist mit der Reinigung beschäftigt

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Schäden durch Hitzeeinwirkung und Qualm umfangreicher als zunächst angenommen sind, berichtet Vorstandsmitglied Wolfgang Jäger. „Neben einer großen zerbrochenen Scheibe, die inzwischen provisorisch durch eine Holzwand ersetzt wurde, haben auch die anderen Fensterscheiben Risse, in den Räumen sind auf allen Gegenständen Rußablagerungen vorhanden, die nun von einer Spezialfirma beseitigt werden müssen.“ Die Messe sei damit vorerst nicht nutzbar, bedauert der Vorstand. Alle Veranstaltungen der kommenden Wochen wurden abgesagt. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Denn die Pfarrei St. Marin und St. Damian Lahnstein hat dem Shanty-Chor angeboten, seine Proben vorübergehend montags in einem Raum im katholischen Pfarrzentrum am Europaplatz durchzuführen.

Finanzielle Folgen sind noch nicht absehbar

Derweil wird die Messe Stück für Stück wieder nutzbar gemacht: Eine Spezialfirma hat mit Reinigungsarbeiten begonnen, alle Bilder und Wappen wurden abgehangen, in der Küche stapeln sich gereinigte folienverpackte Gegenstände. „Nun ist es Sache des Hausbesitzers, die Schäden am Haus zu beseitigen“, betont Jäger. Zusätzliche Probleme gibt es nach seinen Angaben durch unterschiedliche Zuständigkeiten der Versicherungen bei der Schadensabwicklung. „Das ist besonders bitter, da wir gänzlich unverschuldet in diese missliche Lage geraten ist“, bedauert er. Noch sei nicht klar, mit welchen (auch finanziellen) Eigenleistungen der Verein rechnen müsse.