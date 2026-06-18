Schnelle, unkomplizierte Hilfe Nach Badeunfall in Birlenbach: Reaktionen der DLRG Diez Johannes Koenig 18.06.2026, 08:00 Uhr

i Auch an der DLRG-Ortsgruppe Diez sind die Erlebnisse rund um den Badeunfall in Birlenbach nicht spurlos vorbeigegangen. Sascha Thelen. Sascha Thelen/dpa

Ende Mai ertrank ein 11-jähriger Junge im Freibad in Birlenbach. Ein Fall, der auch die DLRG-Ortsgruppe Diez beschäftigt, die in dem Freibad als Badeaufsicht aktiv ist.

Fast schon einen Monat liegt er zurück, der Badeunfall im Birlenbacher Freibad, bei dem ein 11-jähriger Junge ertrank. Während die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei voranschreiten, berührt der Vorfall weiterhin viele Menschen. Das gilt auch für die DLRG-Ortsgruppe Diez, die an dem Unfalltag eine Badeaufsicht stellte.







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