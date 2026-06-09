Mögliche Trauerbewältigung 
Nach Badeunfall in Birlenbach: Briefe an die Familie
Der Badeunfall im Freibad Birlenbach liegt bereits über zwei Wochen zurück, beschäftigt aber weiterhin viele Menschen.
Der Badeunfall im Freibad Birlenbach liegt bereits über zwei Wochen zurück, beschäftigt aber weiterhin viele Menschen.
Johannes Koenig

Der Badeunfall im Freibad Birlenbach sorgt weiter für Entsetzen und Trauer. Wer nun der Familie des verunglückten 11-jährigen Jungen sein Mitgefühl mitteilen möchte, kann das nun per Brief tun.

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Der tödliche Badeunfall am Pfingstsamstag im Freibad Birlenbach beschäftigt weiter die Gemüter: „Viele Kinder, Jugendliche und Familien haben den Tag im Schwimmbad miterlebt und den schlimmen Moment gesehen oder mitbekommen“, schreibt daher Rebecca Lefèvre vom Verein „Gemeinsam zusammen“ in einem Aufruf.

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