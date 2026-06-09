Der Badeunfall im Freibad Birlenbach sorgt weiter für Entsetzen und Trauer. Wer nun der Familie des verunglückten 11-jährigen Jungen sein Mitgefühl mitteilen möchte, kann das nun per Brief tun.
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Der tödliche Badeunfall am Pfingstsamstag im Freibad Birlenbach beschäftigt weiter die Gemüter: „Viele Kinder, Jugendliche und Familien haben den Tag im Schwimmbad miterlebt und den schlimmen Moment gesehen oder mitbekommen“, schreibt daher Rebecca Lefèvre vom Verein „Gemeinsam zusammen“ in einem Aufruf.