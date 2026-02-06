Polizeiautos sperren die Straße nach einem Unfall eigentlich ab, doch so mancher Autofahrer fährt einfach weiter. So geschehen nun in Lahnstein auf der B42. Für Einsatzkräfte ärgerlich bis gefährlich, wenn sie dadurch ihre Arbeit nicht machen können.
Lesezeit 2 Minuten
Glücklicherweise erlitten die Beteiligten beim Unfall auf der B42 in Lahnstein am Montagmittag, 2. Februar, nur leichtere Verletzungen, doch bleiben im Nachhinein Fragen offen. Gegen 12.45 Uhr kam es an der Abfahrt der B42 in Richtung Oberlahnstein zu einer Kollision.