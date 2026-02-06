Fahrer ignoriert Straßensperre Nach B42-Unfall: Einsatzkräfte wünschen mehr Rücksicht Uli Pohl 06.02.2026, 15:00 Uhr

i Rettungskräfte an Unfallorten müssen ungestört bleiben. Verkehrsteilnehmer, die entsprechende Weisungen missachten, begehen eine Ordnungswidrigkeit. Uli Pohl

Polizeiautos sperren die Straße nach einem Unfall eigentlich ab, doch so mancher Autofahrer fährt einfach weiter. So geschehen nun in Lahnstein auf der B42. Für Einsatzkräfte ärgerlich bis gefährlich, wenn sie dadurch ihre Arbeit nicht machen können.

Glücklicherweise erlitten die Beteiligten beim Unfall auf der B42 in Lahnstein am Montagmittag, 2. Februar, nur leichtere Verletzungen, doch bleiben im Nachhinein Fragen offen. Gegen 12.45 Uhr kam es an der Abfahrt der B42 in Richtung Oberlahnstein zu einer Kollision.







