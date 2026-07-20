380 Jahre alter Baum Nach Astbruch: Geht es Friedhofslinde in Allendorf gut? Johannes Koenig 20.07.2026, 21:00 Uhr

i An der Stelle, an der vor wenigen Wochen der Starkast der Friedhofslinde abbrach, gab es bereits einen Hohlkörper mit Faulstellen und Schädlingsbefall. Johannes Koenig

380 Jahre alt ist die Friedhofslinde in Allendorf. Wegen des Alters, aber auch weil kürzlich ein tonnenschwerer Ast abgebrochen ist, haben sich Experten den ortsbildprägenden Baum näher angeschaut.

Sie ist geschätzt etwa 380 Jahre alt und mit dem Alter kommen bekanntermaßen auch die Probleme: Die Rede ist von der Friedhofslinde in Allendorf. Sie wird, wie die vom Blitz getroffene Friedhofslinde in Gutenacker, aktuell ebenfalls vom Netzbacher Fachagrarwirt für Baumpflege, Marcel Schandua, betreut.







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