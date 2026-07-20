380 Jahre alt ist die Friedhofslinde in Allendorf. Wegen des Alters, aber auch weil kürzlich ein tonnenschwerer Ast abgebrochen ist, haben sich Experten den ortsbildprägenden Baum näher angeschaut.
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Sie ist geschätzt etwa 380 Jahre alt und mit dem Alter kommen bekanntermaßen auch die Probleme: Die Rede ist von der Friedhofslinde in Allendorf. Sie wird, wie die vom Blitz getroffene Friedhofslinde in Gutenacker, aktuell ebenfalls vom Netzbacher Fachagrarwirt für Baumpflege, Marcel Schandua, betreut.