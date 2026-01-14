Sanierungskosten zu hoch Nach 40 Jahren: Kirche kündigt Arztpraxis in Braubach Tobias Lui 14.01.2026, 16:00 Uhr

i Die Praxis von Zahnarzt Wolfgang Gasteyer muss bald schließen. Die evangelische Kirche hat den Mietvertrag gekündigt. Mira Zwick

Obwohl er längst im Ruhestand sein könnte, möchte ein Zahnarzt aus Braubach gern in Teilzeit weiter praktizieren. Doch der Mietvertrag für seine Praxis ist zwei Tage vor Heiligabend gekündigt worden. Vermieter ist die evangelische Kirche.

Seit knapp 40 Jahren ist Wolfgang Gasteyer als Zahnarzt für seine Patienten da. Und auch wenn er mit 76 Jahren längst im rentenfähigen Alter angekommen ist, möchte Gasteyer gern in Teilzeit weiterarbeiten. Weil er sich noch fit fühlt, Lust auf Arbeit und das Praxisteam hat.







