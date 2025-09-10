Ob ausgediente Reifen, alte Bürostühle oder elektronische Geräte: An Feld- und Waldwegen tauchen immer wieder illegale Müllablagerungen auf – so auch jüngst zwischen Birlenbach und Fachingen. „Dort hat jemand den Müll seiner Renovierung abgeladen“, sagt Axel Wagner, Mitarbeiter des Diezer Bauhofs und Zweiter Vorsitzender des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) Rhein-Lahn. Tatort ist die Feldhecke an Hambachs Steinbruch – so heißt die Gemarkung. Die Hecke ist ein prominentes Projekt der Nabu-Ortsgruppe, die just am vergangenen Samstag im Birlenbacher Rathaus ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Zu dem Zeitpunkt, wusste aber noch keiner der Anwesenden von dem Fund.

„Ich habe es Samstagabend erfahren und Sonntag erst gesehen. So war der Müll auf der Feier kein Thema“, erklärt Wagner. Die Ortsgemeinde habe den Vorfall bei der Polizei angezeigt. Der Müll wurde von dem Gemeindearbeiter weggeräumt und wird fachgerecht entsorgt: Es handelt sich um Reste von Renovierungsarbeiten: „Das ist ein Teil Sperrmüll und ein Teil Sonderabfall.“ Sorge bereiten die im Gras liegenden Metallklammern, denn diese werden auch mal schnell übersehen. „Besonders für Menschen, die mit ihren Tieren da entlang gehen ist es wichtig zu wissen, denn es besteht Verletzungsgefahr“, warnt Wagner. Aber auch landwirtschaftliche Maschinen können beschädigt werden, wenn solche Metallobjekte ins Innere geraten. „Leider nimmt so etwas immer mehr zu und sorgt am Ende dafür, dass unser aller Müllgebühren steigen. Eventuell hat einer etwas gesehen?“, bleibt noch die Hoffnung auf mögliche Zeugen.

i Die herumliegenden Metallklammern stellen ein Verletzungsrisiko dar. Axel Wagner

Auf die Geschichte der Feldhecke geht Wagner ausführlich ein: Bereits Mitte der 1980er-Jahre suchten demnach naturinteressierte Ehrenamtler Flächen für Obstbäume und Hecken. „Obstbäume waren weniger das Problem“, erinnert sich der Naturschützer. Hecken dagegen waren „Teufelszeug“: „Vogelschutz? Die fressen die ganze Frucht weg“, so damals eine verbreitete Befürchtung. Der Landwirt Ernst Poebing war aber bereit, der Gemeinde einen 370 Meter langen und etwa 4 Meter breiten Streifen zu verpachten. Der lag direkt am Weg, damit er den Rest des Ackers weiter bewirtschaften konnte. Nach seinem Ruhestand verpachtete er die übrige Ackerfläche weiter. Um die Befahrbarkeit des Weges sicherzustellen, wurde die Hecke immer zur Erntezeit beschnitten. „Bei einer Vogel- und Wildschutzhecke der schlechteste Zeitpunkt“, aber unvermeidbar, räumt Wagner ein. „So sah die Hecke immer schlechter aus und war nicht mehr funktionsfähig.“

Also beschloss die Nabu-Ortsgruppe, Nägel mit Köpfen zu machen: Sie pachtete weitere Fläche hinzu, sodass der Landstreifen nun auf etwa 15 Meter Breite anwuchs: Gegliedert in etwa 5 Meter Saum zur Straße, 5 Meter Hecke und 5 Meter Saum zum Feld. So war nun genug Platz da, um alle Funktionen einer Feldhecke zu erfüllen. Und zwar als Wind- und Staubschutz, Erholung für Menschen, sichtbare Marke im Feld, Schutz-, Wohn- und Brutraum für Tiere sowie Nahrung für Tiere und Insekten.