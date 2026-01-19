Mann will Unschuld beweisen Mutmaßlicher Stalker steht in Diez vor Gericht Thorsten Kunz 19.01.2026, 20:00 Uhr

i Das Diezer Amtsgericht verhandelt derzeit einen Fall von mutmaßlichem Stalking. Doch der Angeklagte will sich von allen Vorwürfen freisprechen lassen. Arne Dedert/dpa

Hat eine Frau einem 42-Jährigen Mitarbeiter Avancen gemacht, oder nicht? Hat er sie im Anschluss gestalkt, oder war es bloß Zufall, dass sie sich immer wieder über den Weg liefen? Damit beschäftigt sich nun das Amtsgericht Diez.

Einen gewagten Plan verfolgt derzeit ein Angeklagter vor dem Amtsgericht Diez. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gegen ein bestehendes Kontaktverbot verstoßen zu haben. Deshalb hatte sie eine Geldstrafe über 40 Tagessätze verhängt und ihm diese Entscheidung per Strafbefehl mitgeteilt.







