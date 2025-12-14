Muss Hallenbad der IGS Nastätten abgerissen werden?

Die Schwimmhalle an der IGS Nastätten ist sanierungsbedürftig, wenn nicht sogar baufällig. Ein Neubau wäre teuer. Hunderte Kinder müssen woanders schwimmen lernen. Wie soll es nun weitergehen?
Die kurzzeitige Schließung des Hallenbads in Miehlen, das auch von Schülern aus der gesamten Verbandsgemeinde Nastätten genutzt wird, wirft die Frage auf, wo Kinder, vor allem Schüler, noch schwimmen lernen können. Das merkte auch Ulrich Landes, Schulleiter der IGS Nastätten, im Schulträgerausschuss an, besonders mit Blick darauf, dass das Schwimmbad seiner Schule seit 2024 wegen Sanierungsbedarf geschlossen ist.