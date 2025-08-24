23 stimmgewaltige Sänger, drei tolle Gastmusiker und ganz viele von Herzen kommende Genesungswünsche in Richtung Fachbach: Aus gesundheitlichen Gründen konnte Franz Rudolf Stein zum ersten Mal seit gefühlt 1000 Jahren nicht die Schlossserenade des Männerchors Frohsinn Lahnstein dirigieren. Vizechorleiter Jürgen Salzig vertrat ihn würdig und brachte federführend ein Repertoire zum Klingen, das Stein im Vorfeld zusammengestellt hatte. „Das Beste aus 25 Jahren“ lautete in diesem Jahr das Motto – und bewegte sich Lichtjahre entfernt von einem bloßen musikalischen Aufwärmen oder gar Wiederkäuen.

Ein Auftakt mit Gefühl und Tradition

Im Gegenteil, sie war ein ebenso erfrischendes wie musikalisch ansprechendes Erlebnis, diese 42. Serenade, zu der der Frohsinn-Vorsitzende Bernd Geil im Innenhof des Martinsschlosses alle mit Ausnahme der grauen Wolken begrüßte. Zum Glück blieb es trocken, und so konnten sie mit Friedrich Silchers „Frisch gesungen“ ungestört in den Abend starten – „rein zufällig“, da zuletzt vom Frohsinn 2001 bei der Serenade gesungen, das „älteste“ Lied aus besagten 25 Jahren, wie Frohsinn-Vorstandsmitglied Michael Eisenbarth in seiner launigen Moderation anmerkte. Nicht der einzige Liedbeitrag aus der Zeit der Romantik, wie sich umgehend herausstellte: Auch bei Franz Schuberts „Abendfrieden“ bewiesen die Frohsinnler, dass sie ein langjährig erfahrenes, bestens aufeinander eingespieltes und auf einem hohen musikalischen Niveau agierendes Ensemble sind.

Reise durch 25 Jahre Serenaden-Geschichte

Unmöglich, an dieser Stelle im Detail auf alle Beiträge einzugehen, mit denen sie das Publikum begeisterten. Nur so viel vielleicht: Es war eine ausgesprochen abwechslungsreiche Reise durch das zurückliegende Vierteljahrhundert Serenaden-Geschichte. Ein Shanty gehörte mit „Kari Waits For Me“ (O-Ton Michael Eisenbarth: „Auf Lahnsteinerisch heißt das „Dat Katerin waat of mich“) ebenso zu den „Best of“ wie der Udo-Jürgens-Schlager „Zeig mir den Platz an der Sonne“, eine Polka mit dem von Norbert Gälle komponierten „Böhmischen Traum“ ebenso wie der Südtiroler „Zottelmarsch“ und, vor allem zum Ende hin, natürlich auch Weinseliges wie „Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller“ oder „In der Pfalz blühen unsere Reben“.

Beim offenen Singen war auch das Publikum gefragt. OB Lennart Siefert, Bürgermeister Johannes Lauer, Beigeordneter Sebastian Seifert, Pfarrer Armin Sturm und Ex-Oberbürgermeister Peter Labonte gaben auf der Bühne alles.

Aber: Egal, wohin die Reise gerade führte – mit ihrem gleichermaßen ausdrucksstarken wie nuancierten und von hoher technischer Präzision geprägten Gesang wussten die Sänger des Männerchors Frohsinn, der 2025 übrigens sein 150-jähriges Bestehen feiert, auf ganzer Linie zu überzeugen. Instrumentale Unterstützung erhielten sie bei etlichen Liedern von Pianistin Elisabeth Derer, die den Chor gewohnt souverän und brillant an den schwarz-weißen Tasten begleitete.

Glanzlichter mit Blechbläsern

Definitiv Pause hatte sie allerdings, als das kleine, aber sehr feine Gastensemble in Aktion trat. Mit dem aus dem Symphonischen Blasorchester Lahnsin(n)fonie Nassau hervorgegangenen Trio Nassovia hatte man drei hervorragende junge Blechbläser an Land gezogen. Michael vom Dorp (Trompete), Manuel Mogg (Posaune) und Dorian Altfort (Tuba) starteten mit der vor 60 Jahren von Paul McCartney komponierten und fest im kollektiven Gedächtnis verankerten Beatles-Ballade „Yesterday“, hatten mit „Hava Nagila“ ein sehr schwungvolles, zum Tanzen animierendes hebräisches Volkslied in der Pipeline und erzählten mit dem englischen Volkslied „Greensleves“ die melancholisch anmutende Geschichte einer unerwiderten Liebe, bevor sie ihren – auf vier Reisestationen verteilten – Part mit dem Jazz-Titel „What a Wonderful World“ höchst hörenswert ausswingen ließen.

Finale mit Bürgermeisterchor

Und das Publikum? Bevor es der vom Chor gesungenen Aufforderung „Erhebet das Glas“ aus der Verdi-Oper „Ernani“ Folge leisten konnte, musste es noch beim offenen Singen Flagge zeigen. Und mit ihm die auf die Bühne gebetene aktuelle und frühere Stadtspitze (O-Ton Peter Labonte: „Aber nur, wenn der Pfarrer auch mitsingt“): Neben Peter Labonte und Armin Sturm trugen auch OB Lennart Siefert, Bürgermeister Johannes Lauer und der Beigeordnete Sebastian Seifert bestmöglich zum musikalischen Abschluss bei.