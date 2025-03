i Andreas Derow (von links), Barbara Gerdes und Hans Martin Derow haben vor 50 Jahren die Band An Erminig gegründet. Jetzt präsentierten sie ihre keltische Musik aus der Bretagne im Rahmen ihrer Jubiläumstournee im Limeskastell in Pohl. Bletzer Ulrike

An diesem Abend hätte Asterix eine prima Gelegenheit gehabt, sich eines Besseren belehren zu lassen. Die spinnen, die Römer? Kann doch gar nicht sein. Zumindest nicht, was die Römer vom Limeskastell Pohl anbelangt: Oder hätten die sich, wenn sie spinnen würden, vielleicht Klänge aus der Heimat des listigen kleinen Galliers in ihre altehrwürdige Basilika geholt? Dort, zwischen Fundstücken und steinernen Reliefs aus der Römerzeit, machte am Freitagabend die Band An Enemig mit ihrer keltischen Bretonen-Musik Station.

Der gewiss nicht alltägliche Name, den sich diese Band gegeben hat, ist Programm. „An Enemig“ heißt, aus dem Bretonischen übersetzt, „Hermelin“ – das Wappentier jener wildromantischen, von Wind und Wellen umtosten Region an der nordwestfranzösischen Atlantikküste. „Wir haben uns vor vielen Jahren in die Bretagne verliebt, und diese Liebe hat uns nie wieder losgelassen“, brachte Barbara Gerdes, die die Gruppe gemeinsam mit den Brüdern Andreas und Hans Martin Derow in Bonn gegründet und ein Jahr später ins Saarland „verpflanzt“ hat, den Initialfunken auf den Punkt. Moment mal, 1975? Ja, genau: Die drei feiern ihr 50-jähriges Bandbestehen, ins Limeskastell kamen sie im Rahmen ihrer deutschlandweiten Jubiläumstournee. Und präsentierten dort ihr Programm „Trug“, eine Abkürzung von „Trugarez“, was so viel wie „Danke“ heißt – „Danke an unsere musikalischen Lehrer und Vorbilder, von denen wir so viel gelernt haben, danke an die Veranstalter und vor allem auch danke an unser Publikum, das uns so lange die Treue gehalten hat“, zählte Barbara Gerdes auf.

Apropos Treue und Beständigkeit: Die zeichnet offensichtlich auch die „Hermeline“ aus. Denn, wie Hans Martin Derow mit einer Mischung aus Stolz und Selbstironie kommentierte: „Wir werden oft gefragt, wie viele Musikerwechsel es in den 50 Jahren bei uns gegeben hat, und die Antwort darauf lautet schlicht: ‚Keine.‘ Wir haben es nahtlos von der Schüler- zur Rentnerband geschafft.“ Ein Vergleich zwischen damals und heute liegt da nahe. Auf einem Banner im Bühnen-Hintergrund waren die drei in ihrer Jugendzeit zu sehen. Und vorne, im Hier und Jetzt? Okay, ein paar Falten mehr im Gesicht, und die Haare ein bisschen grauer – ansonsten aber offenbar ganz die Alten: voller ansteckender Leidenschaft für die Musik und Kultur der Bretagne, als deren Botschafter sie sich verstehen. Besonders das Département Morbihan im Süden hat es ihnen angetan, aber auch allen anderen Gegenden und Landstrichen der Bretagne gilt ihre Passion.

Und so erklangen sie denn, all die traditionellen Lieder und historischen Balladen aus der Haute und der Basse Bretagne, die einst von fahrenden Sängern von Ort zu Ort getragen wurden und in der Geschichte dieses außergewöhnlichen, mittlerweile längst in einem lothringischen Dorf an der deutsch-französischen Grenze lebenden Weltmusikensembles eine besondere Rolle gespielt haben. Gemeinsames Markenzeichen: die sich unablässig wiederholenden und dynamisch vorwärtstreibenden Rhythmen, die aller Monotonie zum Trotz niemals langweilig oder gar ermüdend wurden. Im Gegenteil: Es hatte das Potenzial, einen in Trance zu versetzen, was da vorne zu hören war. Und langweilig konnte es schon allein deshalb nicht werden, weil erfahrene Multiinstrumentalisten am Werk waren. Während Barbara Gerdes zwischen diversen Flöten und Bombarden, keltischer Harfe und Drehleier wechselte, brachte sich Andreas Derow mit Geige, diatonischem Akkordeon, schottischem Dudelsack und ebenfalls mit der Drehleier ins Geschehen ein. Hans Martin Derow wiederum war an seinen Gitarren sowie am Akkordeon zu hören. Dazu sangen die beiden Brüder etliche teils in französischer, vor allem aber in bretonischer Sprache gehaltene Tanzlieder und Balladen. Zugegeben, für riesige Konzertsäle dürfte diese ursprüngliche und authentische Art von Musik, die bar jeglicher Showeffekte daherkommt, kaum geeignet sein. Aber in der familiären Atmosphäre des Limeskastells kam sie perfekt zur Geltung.

Vollends zur runden Sache wurde das Ganze durch die im Wechsel vorgetragenen Moderationen. So erfuhr man zum einen etwas über die Entwicklung der Band – zum Beispiel, dass sie sich irgendwann an Eigenkompositionen auf der Grundlage traditioneller Rhythmen herantraute oder dass sie mit dem Argument, man nehme nur echte Bretonen, bei manchen Veranstaltern auf Ablehnung, in der Bretagne selbst aber durchweg auf positive Resonanz stößt. Und zum anderen? Die Geschichten und Anekdötchen hinter den zu Gehör gebrachten Liedern ließen das Konzert noch eine Ecke lebendiger werden. Schaurig-schöne oder auch tieftraurige Geschichten wie in jener Ballade aus der Gegend von Nantes, in der ein Seemann nach der Rückkehr von einer langen Reise feststellen muss, dass seine Geliebte inzwischen mit einem anderen Mann zusammen ist, waren es. Aber auch solche, die den ganz konkreten praktischen Nutzen hinter alten Traditionen widerspiegelten: „Wenn an der Nordküste der Bretagne früher ein neuer Kirchplatz eingeweiht wurde, luden der Pfarrer und Bürgermeister zum Tanzfest ein, damit die Tanzenden den Boden feststampften“, wusste Hans Martin Derow zu berichten. Bis heute spielen die „Noz“ genannten Tanz- und Musikfeste in der Bretagne eine große Rolle.

Tanz-Workshops geben auch die Saar-Bretonen. Einen klitzekleinen Eindruck davon bekam man, als Andreas Derow am Schluss noch eine Handvoll Zuhörer zu einem Reihentanz animierte. Übrigens: Auf besagtem Bühnen-Banner waren mit Thomas Doll und Amby Schillo noch zwei weitere „Hermeline“ zu sehen. Auch sie sind der Band treu geblieben und werden gemeinsam mit den anderen drei bei einem Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Nassau – Pontchâteau am 1. Juni zu hören sein.