Konzert der Emser Musikschule
Musikalisch den Goldenen Zwanzigern auf der Spur
Im stilvollen Ambiente der Dausenauer St.-Kastor-Kirche, in der es zudem angenehm kühl war, kam das Konzert besonders gut zur Ge
Im stilvollen Ambiente der Dausenauer St.-Kastor-Kirche, in der es zudem angenehm kühl war, kam das Konzert besonders gut zur Geltung.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Bis in die Nacht geprobt und das Konzert fulminant eröffnet: Die Emser Musikschule begeisterte einmal mehr in der Dausenauer St.-kastor-Kirche mit ihrem Sommerkonzert – und die Musiker zeigten dabei alle Facetten ihres Könnens.

Lesezeit 4 Minuten
Von Italien über Böhmen in die USA: Hatte 2024 Eduardo di Capuas „O sole mio“ und im vergangenen Jahr die „Annen-Polka“ von Johann Strauss Sohn das Sommerkonzert der Emser Musikschule eröffnet, so war die Intrada dieses Mal dem Foxtrott „Tea for Two“ aus dem Musical „No, No, Nanette“ von Vincent Youmans gewidmet.

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Rhein-Lahn-ZeitungKultur

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