„Gypsy Jazz“ im Kalkwerk Musik von Django Reinhardt lebt wieder auf Andreas E. Müller 30.01.2025, 06:00 Uhr

i Mit ihrer akustischen Swing-Musik in der Tradition des Gypsy-Jazz tritt das Quartett Gare du Jazz de Francfort im Diezer Kalkwerk auf. Serge Donkersloot

Wenige Tage nach dem Extrakonzert der Bigband der Tilemannschule im Diezer Kalkwerk folgt nun mit dem Quartett Gare du Jazz de Francfort das nächste Jazzkonzert.

Monat für Monat bietet das Team Timothy Färber, Thorsten Rosam und Karla Färber in der Reihe „Jazz & Kunst im Kalk“ außergewöhnliche Jazzkonzerte der unterschiedlichsten Stilrichtungen. So dürfen sich Jazz-Freunde auch am kommenden Freitag, 31. Januar, wieder auf ein tolles Ensemble freuen.

