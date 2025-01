Jubiläum in Nievern Musik vom Sternenhimmel bis ins azurblaue Italien 13.01.2025, 20:00 Uhr

i Die Lahnsin(n)fonie sorgte zusammen mit der Sängerin Patrizia Puertas Álvarez für große Begeisterung beim Publikum in der voll besetzten Sporthalle in Nievern. Andreas Galonska

Oft bestehen Geburtstagsfeiern von Gemeinden aus einer Reihe von Ansprachen. In Nievern wurde hingegen auf einen unterhaltsamen Abend mit schwungvoller Musik gesetzt.

Mit einem schwungvollen Start geht Nievern in sein Jubiläumsjahr. Stolze 750 Jahre ist die Ortsgemeinde alt, schaut aber mit viel Frische und Zuversicht in die Zukunft. Ortsbürgermeister Lutz Zaun freute sich über eine voll besetzte Sporthalle – die Eintrittskarten dafür hätte er auch für doppelt so viele Interessierte vergeben können.

