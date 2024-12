Konzert in Kamp Musik, die das Herz berührt Karl-Heinz Wolter 31.12.2025, 06:30 Uhr

Zu klangvollen Momenten zwischen den Zeiten luden das Männerensemble „Unerhört“ und das Blechbläserensemble „Quartettino“in die Nikolauskirche nach Kamp ein.

{element}Eine festliche Fanfare kündigte den Musikreigen dieses Spätnachmittags in der St. Nikolauskirche in Kamp an. Jean-Joseph Mouret (1682-1738), ein französischer Musiker, hatte sie komponiert. Viele Menschen kennen dieses Musikstück noch heute. Nun leitete es ein Programm für das Männerensemble Unerhört und das Blechbläserensemble Quartettino (Leitung Clemens Reez) ein.

