Die Müllproblematik rund um ein Mehrfamilienhaus in Lahnstein treibt weiter die Nachbarschaft um. Zwar hätten erste Maßnahmen die Situation etwas entschärft, doch die Lage bleibt angespannt. Es geht die Sorge vor einer erneuten Rattenplage um.
Lesezeit 1 Minute
Falsch befüllte Mülltonnen, die stehen gelassen wurden, sich türmender Sperrmüll: Ende vergangenen Jahres war die Müllsituation rund um ein Mehrfamilienhaus in der Braubacher Straße wieder eskaliert. Noch vor Weihnachten führten Mitarbeitende der Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft sowie der Lahnsteiner Stadtverwaltung Gespräche mit Anwohnern und Nachbarn.