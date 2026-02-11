Erste Maßnahmen umgesetzt Müllproblem in Lahnstein: Neue Rattenplage befürchtet Mira Zwick 11.02.2026, 16:00 Uhr

i Es sieht ganz schön wild aus rund um die Mülltonnen des Hauses in der Braubacher Straße, welches immer wieder den Unmut der Nachbarschaft hervorruft. Tobias Lui

Die Müllproblematik rund um ein Mehrfamilienhaus in Lahnstein treibt weiter die Nachbarschaft um. Zwar hätten erste Maßnahmen die Situation etwas entschärft, doch die Lage bleibt angespannt. Es geht die Sorge vor einer erneuten Rattenplage um.

Falsch befüllte Mülltonnen, die stehen gelassen wurden, sich türmender Sperrmüll: Ende vergangenen Jahres war die Müllsituation rund um ein Mehrfamilienhaus in der Braubacher Straße wieder eskaliert. Noch vor Weihnachten führten Mitarbeitende der Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft sowie der Lahnsteiner Stadtverwaltung Gespräche mit Anwohnern und Nachbarn.







