Die Müllprobleme rund um ein Mehrfamilienhaus in Lahnstein sorgen weiterhin für Unmut. Zwar haben erste Schritte die Situation leicht verbessert – doch die Anwohner bleiben alarmiert: Es geht die Sorge vor einer erneuten Rattenplage um.
Falsch befüllte Mülltonnen, die stehen gelassen wurden, sich türmender Sperrmüll: Ende vergangenen Jahres war die Müllsituation rund um ein Mehrfamilienhaus in der Braubacher Straße wieder eskaliert. Noch vor Weihnachten führten Mitarbeitende der Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft sowie der Lahnsteiner Stadtverwaltung Gespräche mit Anwohnern und Nachbarn.