Braubacher Straße Müllproblem in Lahnstein: Droht eine neue Rattenplage? Mira Zwick 13.02.2026, 10:30 Uhr

i Es sieht ganz schön wild aus rund um die Mülltonnen des Hauses in der Braubacher Straße, welches immer wieder den Unmut der Nachbarschaft hervorruft. Tobias Lui

Die Müllprobleme rund um ein Mehrfamilienhaus in Lahnstein sorgen weiterhin für Unmut. Zwar haben erste Schritte die Situation leicht verbessert – doch die Anwohner bleiben alarmiert: Es geht die Sorge vor einer erneuten Rattenplage um.

Falsch befüllte Mülltonnen, die stehen gelassen wurden, sich türmender Sperrmüll: Ende vergangenen Jahres war die Müllsituation rund um ein Mehrfamilienhaus in der Braubacher Straße wieder eskaliert. Noch vor Weihnachten führten Mitarbeitende der Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft sowie der Lahnsteiner Stadtverwaltung Gespräche mit Anwohnern und Nachbarn.







