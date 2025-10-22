Forellen in Gefahr Mühlen in Kördorf ohne Strom: Wer blockiert Mühlteich? 22.10.2025, 18:14 Uhr

i Die Draufsicht auf den blockierten Zufluss: Rechts das mit Laub bedeckte Wasser des Mühlteichs, in der Mitte die in den Boden gerammzten Hölzer, links der Zufluss zum Mühlgraben Birgit Weidmann

Ein Mühlrad ohne Wasser dreht sich nicht und kann keine Energie produzieren. Fast ganz ohne Strom standen daher die Bewohner der Neuwagenmühle in Kördorf da, nachdem Unbekannte den Zufluss zum Mühlgraben lahmgelegt hatten.

Leben wie vor fast 100 Jahren, das trifft heute teilweise noch auf die Neuwagenmühle bei Kördorf zu, denn zusammen mit der benachbarten Reifenmühle verfügt sie über keinen Anschluss ans Stromnetz. Für die benötigte Energie sorgt daher ein Mühlrad. Jedoch drohte am vergangenen Wochenende der Strom auszugehen, nachdem der Mühlgraben begann leerzulaufen.







Artikel teilen

Artikel teilen