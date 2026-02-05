Neuer Pächter Mudershausener Kneipe bleibt ein Stück Dorfkultur Uli Pohl 05.02.2026, 13:15 Uhr

i O'zapft iss: Patrick "Paddy" Kuhnke schlägt mit dem "Mudershäuser Stübchen" das nächste Kapitel auf. Uli Pohl

Das „Kneipensterben“ hat auch in der Region seine Spuren hinterlassen. Gegen diesen Trend hat „Paddy“ Kuhnke aus Netzbach die Dorfgaststätte „Mudershäuser Stübchen“ übernommen. Von der Dorfgemeinschaft wurde er bereits herzlich aufgenommen.

Mudershausen kann sich glücklich schätzen, froh darüber sein, dass es der Gemeinde gelungen ist, einen neuen Pächter für die Dorfgaststätte „Mudershäuser Stübchen“ im Dorfgemeinschaftshaus zu finden. Zum 1. November übernahm Patrick „Paddy“ Kuhnke das Stübchen, folgte auf Susanne Konradi-Christ und Ehemann Peter, die die Gaststätte von März 2010 bis Oktober 2025 als Pächter stolze 15 Jahre mit Erfolg führten.







