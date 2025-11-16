Musikalische Weinprobe Mudershausen: Wein und Gesang vereint genießen Mariam Nasiripour 16.11.2025, 16:00 Uhr

i Die Gäste saßen an liebevoll geschmückten Tischen und lauschten dem Gesang des Chors. Mariam Nasiripour

Edler Rebensaft aus Rheinhessen, gepaart mit leckeren Häppchen und garniert mit schönen Chorlängen gab es im Dorfgemeinschaftshaus Mudershausen. Dort erfreuten sich die Besucher beim Chor Taktgefühl an einer musikalischen Weinprobe.

Gute Weine aus Rheinhessen, leckere Käse- und Wurstplatten sowie schöne Musik für die Ohren: Der Chor Taktgefühl hatte am Freitagabend zu einem besonderen Chorabend eingeladen. Und 72 Gäste fanden den Weg in das Dorfgemeinschaftshaus in Mudershausen.







