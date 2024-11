Verhandlung vor Diezer Amtsgericht: DNA-Probe bringt Wahrheit ans Licht Motorroller geklaut und im Teich versenkt: DNA-Analyse überführt Täter 24.10.2024, 17:00 Uhr

i Verhandlungssaal des Amtsgerichts Diez Till Kronsfoth

Diez. Ein 39-jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis hatte in der Straße „Im Werkes“ in Diez einen geparkten Motorroller entwendet und wenig später im Teich der Parkanlage Wirt versenkt. Dafür musste er sich vor dem Diezer Amtsgericht verantworten.

Der Angeklagte, der aktuell in der JVA Dieburg einsitzt und in Handschellen in den Verhandlungssaal hereingeführt wurde, bestritt die Vorwürfe: „Das habe ich nicht gemacht.“ Der Roller gehöre dem Freund eines Freundes, der eine Schrauberwerkstatt besitze und Mofas repariere.

