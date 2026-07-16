34-Jähriger schwer verletzt
Motorradunfall bei Oelsberg hat eine Vorgeschichte
Bei einem Unfall zwischen auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten ist am vergangenen Donnerstag, 9. Juli, ein Motorradfahrer s
Bei einem Unfall zwischen auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten ist am vergangenen Donnerstag, 9. Juli, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.
Stefan Puchner/dpa

Es klingt nach einem Unfall, wie er jeden Tag passieren kann: Auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten gerät ein Motorradfahrer unter einen Lkw und wird schwer verletzt. Wie es dazu gekommen sein soll, ist alles andere als alltäglich.

Lesezeit 1 Minute
Auf der B274 zwischen Bogel und Nastätten ist es am vergangenen Donnerstag, 9. Juli, zu einem Unfall gekommen. Beteiligt waren ein 34 Jahre alter Motorradfahrer, der schwere Verletzungen erlitt, und der 60-jährige Fahrer eines Lkw. „Aufgrund bislang ungeklärter Ursache gelangte der 34-Jährige ohne sein Motorrad unter den in Fahrtrichtung Nastätten fahrenden Lkw“, teilte die Polizei kurz nach dem Unfall mit.
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