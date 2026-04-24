Kollision auf der L339 Motorradunfall bei Kaub: Mann (56) stirbt Tobias Lui 24.04.2026, 11:00 Uhr

i ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg: Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «95-Jährige stirbt nach Parkplatzunfall») Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Stefan Puchner/dpa. dpa

Man kann die Uhr danach stellen: Gutes Wetter sorgt vermehrt für Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern auf Straßen der Region. Einer dieser Unfälle in der Nähe von Kaub hatte am Donnerstag einen tragischen Ausgang.

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend auf der L339 bei Kaub: Wie die Polizei Montabaur informiert, kollidierte dabei ein 56-jähriger Motorradfahrer gegen 19.15 Uhr auf der L 339 zwischen Kaub und Weisel mit einem entgegenkommenden Pkw.







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