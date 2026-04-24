Man kann die Uhr danach stellen: Gutes Wetter sorgt vermehrt für Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern auf Straßen der Region. Einer dieser Unfälle in der Nähe von Kaub hatte am Donnerstag einen tragischen Ausgang.
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Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend auf der L339 bei Kaub: Wie die Polizei Montabaur informiert, kollidierte dabei ein 56-jähriger Motorradfahrer gegen 19.15 Uhr auf der L 339 zwischen Kaub und Weisel mit einem entgegenkommenden Pkw.