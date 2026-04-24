Kollision auf der L339
Motorradunfall bei Kaub: Mann (56) stirbt
ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg: Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «95-J
ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg: Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «95-Jährige stirbt nach Parkplatzunfall») Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Stefan Puchner/dpa. dpa

Man kann die Uhr danach stellen: Gutes Wetter sorgt vermehrt für Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern auf Straßen der Region. Einer dieser Unfälle in der Nähe von Kaub hatte am Donnerstag einen tragischen Ausgang.

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Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend auf der L339 bei Kaub: Wie die Polizei Montabaur informiert, kollidierte dabei ein 56-jähriger Motorradfahrer gegen 19.15 Uhr auf der L 339 zwischen Kaub und Weisel mit einem entgegenkommenden Pkw.

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