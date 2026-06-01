Regelmäßige Polizeikontrollen Motorradunfälle auf der Schliem seit Jahren ein Problem Johannes Koenig 01.06.2026, 19:00 Uhr

i Kontrolle auf der Schliem: Ein Beamter lässt sich die Fahrzeugpapiere eines Motorradfahrers zeigen. Mariam Nasiripour (Archiv)

Vergangene Woche verunglückte ein Motorradfahrer auf der Schliem tödlich. In den vergangenen Jahren gab es auf diesem Streckenabschnitt der B274 schon mehrere schwere Motorradunfälle, weshalb aktuell auch wieder ein Fahrverbot an Wochenenden gilt.

Am Donnerstagabend, 28. Mai, kam es auf der Schliem (B274) in der Nähe der Abzweigung Allendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, als dort ein 16-jähriger Motorradfahrer aus bisher ungeklärten Gründen in einer leichten Rechtskurve mit seinem Leichtkraftrad stürzte und danach mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidierte.







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