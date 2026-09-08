A3-Crash in Limburg Motorradfahrer (66) stirbt im Krankenhaus Daniel Rühle 08.09.2026, 16:00 Uhr

i Der schwere Unfall auf der A3 in Limburg am Dienstagmorgen forderte ein Todesopfer. Rolf Vennenbernd/dpa

Rettungswagen und Hubschrauber waren am Dienstagmorgen im Einsatz und brachten die Unfallbeteiligten eines Crashs auf der A3 bei Limburg ins Krankenhaus. Doch für den schwer verletzten Motorradfahrer (66) konnten die Ärzte nichts mehr tun.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A3 bei Limburg sind zwei Autos und ein Motorrad zusammengestoßen. Die Autobahn war danach lange dicht. Die Unfallbeteiligten wurden unter anderem mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.







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