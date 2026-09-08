A3-Crash in Limburg
Motorradfahrer (66) stirbt im Krankenhaus
Der schwere Unfall auf der A3 in Limburg am Dienstagmorgen forderte ein Todesopfer.
Der schwere Unfall auf der A3 in Limburg am Dienstagmorgen forderte ein Todesopfer.
Rolf Vennenbernd/dpa

Rettungswagen und Hubschrauber waren am Dienstagmorgen im Einsatz und brachten die Unfallbeteiligten eines Crashs auf der A3 bei Limburg ins Krankenhaus. Doch für den schwer verletzten Motorradfahrer (66) konnten die Ärzte nichts mehr tun.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A3 bei Limburg sind zwei Autos und ein Motorrad zusammengestoßen. Die Autobahn war danach lange dicht. Die Unfallbeteiligten wurden unter anderem mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren