Verkehr gedrosselt Morgendliche Elterntaxis in Bad Ems werden gebremst 09.02.2025, 00:00 Uhr

i An der Einfahrt zur Karl-Busch-Straße stehen auf jeder Fahrbahnseite Schilder, die die Zufahrt von 7 bis 8 Uhr verbieten. Die Polizei berichtet über die Reaktionen der Fahrer bei ersten Kontrollen. Andreas Galonska

Eltern, die ihre Kinder zur Grundschule fahren, sorgen oft für ein Verkehrschaos an den Schulen. In Bad Ems ist jetzt ein Zufahrtsverbot an der Freiherr-vom-Stein-Schule erlassen worden, an der die Probleme auf der Straße zu groß wurden.

Seit einigen Tagen gilt in der Karl-Busch-Straße in Bad Ems ein Zufahrtsverbot für Pkw in der Zeit von 7 bis 8 Uhr. Mit dieser Maßnahme sollen die Elterntaxis aus der Straße ferngehalten werden, die für chaotische Zustände vor der Freiherr-vom-Stein-Schule gesorgt haben.

